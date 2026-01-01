Cosmo Compliance

Deploy GraphQL analytics without capturing user IPs
Scenario
A European SaaS platform needs full API analytics but cannot store raw IP addresses under GDPR data minimization rules.
How Cosmo handles it
Deploy the Cosmo Router with default settings. IP addresses are anonymized before any telemetry export. Switch to hash mode if you need anonymous user session tracking across requests.
Outcome
Full analytics capability with no raw IP addresses in any telemetry sink. GDPR data minimization satisfied at the infrastructure level.