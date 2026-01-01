Our solution
Fleet visibility with zero setup
Routers automatically report telemetry to Cosmo Cloud. Studio aggregates this data into a real-time dashboard showing every running instance across all clusters.
How the dashboard works
Deploy routers with version 0.66.1 or later.
Routers automatically send periodic telemetry to Cosmo Cloud via built-in OpenTelemetry instrumentation.
Cosmo Studio aggregates this data and displays all running router instances in the Cluster Management dashboard.
Each instance shows name, version, cluster, uptime, and resource utilization.
An instance is considered offline if it fails to report within 45 seconds.
Group instances logically using the CLUSTER_NAME environment variable.
Automatic discovery. Real-time vitals. One dashboard.