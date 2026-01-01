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Deployment · Cluster Management

See every running router from a single dashboard

Cosmo Studio automatically discovers all router instances via built-in OpenTelemetry instrumentation. Monitor CPU, memory, version, and deployed graph composition across your entire fleet. No extra setup required.

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Requires router version 0.66.1 or later.

Available onProEnterprise

The problem

Operating routers in production without fleet-level visibility

As router deployments grow across environments and regions, tracking versions, health, and composition across the fleet requires tooling that generic monitoring cannot provide.

Operating a router fleet without visibility

Multiple router instances across environments make it hard to answer basic questions: how many are running, which versions are deployed, and whether any are under resource pressure.

Deployment verification is a manual process

After rolling out a new router version, confirming that every instance updated requires checking each one individually. A centralized view would make this instant.

Composition mismatches go undetected

Different router instances may run different graph compositions during a rollout. Without visibility into which composition each router runs, inconsistencies are hard to spot.

Our solution

Fleet visibility with zero setup

Routers automatically report telemetry to Cosmo Cloud. Studio aggregates this data into a real-time dashboard showing every running instance across all clusters.

How the dashboard works

  1. Deploy routers with version 0.66.1 or later.

  2. Routers automatically send periodic telemetry to Cosmo Cloud via built-in OpenTelemetry instrumentation.

  3. Cosmo Studio aggregates this data and displays all running router instances in the Cluster Management dashboard.

  4. Each instance shows name, version, cluster, uptime, and resource utilization.

  5. An instance is considered offline if it fails to report within 45 seconds.

  6. Group instances logically using the CLUSTER_NAME environment variable.

Automatic discovery. Real-time vitals. One dashboard.

Cluster Management

Before & After

BeforeWith Cluster Management
Manual tracking of which router instances are runningAutomatic discovery and display in Studio
Monitoring scattered across separate tools and dashboardsCentralized view of the entire router fleet in Studio
Unknown versions deployed across the fleetClear version visibility per instance
Resource issues discovered after user impactReal-time CPU and memory with trend indicators

Router vitals

What the dashboard shows

Name
TELEMETRY_SERVICE_NAME (default: cosmo-router)
Instance ID
INSTANCE_ID env var, auto-generated if not set
Status
Up/running indicator; instance drops if no sample in 45s
Version
Deployed router binary version
Cluster
Logical group via CLUSTER_NAME env var
Uptime
Process and graph composition uptime
Mem / CPU
Utilization with trend arrows

How Router Cluster Management works

01
Zero setup. Automatic via OTel.

Auto-discover

Routers with version 0.66.1 or later automatically send periodic telemetry to Cosmo Cloud via built-in OpenTelemetry instrumentation. No additional configuration required.

02
CPU, memory, trends per instance.

Monitor

The Cluster Management dashboard in Studio displays CPU and memory utilization for each instance. Trend arrows show whether utilization is increasing or decreasing between samples.

03
Version and composition per router.

Verify

Click any router instance to see its deployed binary version and the graph composition it currently runs. Confirm that rollouts completed as expected across the fleet.

04
Logical grouping via CLUSTER_NAME.

Group

Set the CLUSTER_NAME environment variable on your routers to organize instances by logical cluster (e.g., production-us, staging-eu). View and filter by cluster in the dashboard.

Operational use cases

What you can do with it

Real operational workflows enabled by fleet-level visibility.

Deployment verification

After rolling out a new router version, open the dashboard, filter by cluster, and confirm every instance shows the new version. No SSH required.

Resource pressure detection

Monitor CPU and memory utilization across the fleet. Trend arrows signal which instances are under growing pressure before it affects request latency.

Composition verification

Confirm which graph composition each router instance runs during a rollout. Catch situations where an instance still runs an outdated composition.

Multi-cluster overview

Set CLUSTER_NAME on each router group (production-us, staging-eu, etc.) to view and manage all environments from a single dashboard in Studio.

Get visibility into your router fleet

Automatic discovery. Real-time vitals. Requires router v0.66.1+. Available on Pro and Enterprise.

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FAQ

Cluster Management questions

Read more in the Cluster Management documentation.

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